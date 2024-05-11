Критик Соседов негативно отреагировал на игру Пересильд в «Слове пацана»

Лидия

Критик Соседов только и умеет своим противным голоском обсуждать других. Раздражает и не нравится, когда его вижу по ТВ переключаюсь. А у актёров бывают и удачные роли и не очень, не получается всё время блистать, да и многое зависит от состава работающего на съёмках, но актриса мне нравится, светлая и позитивная, с удовольствием смотрю её работы.