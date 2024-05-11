Критик Сергей Соседов оказался в списке тех, кому нашумевший сериал «Слово пацана» оказался не по душе.
Критик Соседов негативно отреагировал на игру Пересильд в «Слове пацана»
Комментарии
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Лидия
Критик Соседов только и умеет своим противным голоском обсуждать других. Раздражает и не нравится, когда его вижу по ТВ переключаюсь. А у актёров бывают и удачные роли и не очень, не получается всё время блистать, да и многое зависит от состава работающего на съёмках, но актриса мне нравится, светлая и позитивная, с удовольствием смотрю её работы.
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15 час.
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