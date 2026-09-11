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ЕК одобрила выделение €6,1 млрд на закупку вооружения для Украины

ЕК одобрила выделение €6,1 млрд на закупку вооружения для Украины

Еврокомиссия одобрила дополнительные €6,1 млрд для Украины на закупку средств ПВО и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств РЭБ .

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