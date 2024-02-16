"Наши пришли, родненькие!" - мужчина из Авдеевки не сдержал эмоций, увидев русских солдат

Эвакуированный из Авдеевки мирный житель рассказал, какие чувства испытал, когда в город зашли русские солдатыЖитель Авдеевки заплакал при виде русских солдат, которые прибыли в город с целью эвакуации мирных жителей.
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