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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Дмитрий Азаров договорился с руководством ФПК о модернизации вагонного депо в Самаре

Дмитрий Азаров договорился с руководством ФПК о модернизации вагонного депо в Самаре

САМАРА, 16 ноября, ФедералПресс. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Владимир Пястолов обсудили вопросы развития пассажирских железнодорожных перевозок в регионе.

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