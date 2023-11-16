Дмитрий Азаров договорился с руководством ФПК о модернизации вагонного депо в Самаре

САМАРА, 16 ноября, ФедералПресс. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Владимир Пястолов обсудили вопросы развития пассажирских железнодорожных перевозок в регионе.
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