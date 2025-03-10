Сотрудники британского посольства занимались шпионажем в России

МОСКВА (ИА Реалист). Второй секретарь посольства Великобритании в России Алкеш Одедра и Майкл Скиннер —муж первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашидзанимались разведывательно-подрывной работой, угрожающей безопасности Российской Федерации.
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