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Военэскперт Кошкин: освобождение Работина обеспечит продвижение на Новоданиловку

После освобождения поселка Работино в Запорожской области российские военные могут начать движение на север, в направлении Новоданиловки и Орехова, заставив украинские вооруженные силы отступить к Малой Токмачке и Белогорью.

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