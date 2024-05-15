Военэскперт Кошкин: освобождение Работина обеспечит продвижение на Новоданиловку

После освобождения поселка Работино в Запорожской области российские военные могут начать движение на север, в направлении Новоданиловки и Орехова, заставив украинские вооруженные силы отступить к Малой Токмачке и Белогорью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии