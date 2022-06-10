Врач Бронникова: передозировка витаминами А и D представляет опасность для человека

Модное сейчас увлечение моновитаминами, прежде всего, жирорастворимыми, очень опасно. Об этом рассказала руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова.