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Врач Бронникова: передозировка витаминами А и D представляет опасность для человека

Врач Бронникова: передозировка витаминами А и D представляет опасность для человека

Модное сейчас увлечение моновитаминами, прежде всего, жирорастворимыми, очень опасно. Об этом рассказала руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова.

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