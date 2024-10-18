Митинг против мобилизации в Киеве собрал 400 человек

Митинг против скрытия властями Украины информации о погибших бойцах вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедший 16 октября в Киеве, собрал 400 человек, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Telegram-канал Dozor.
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