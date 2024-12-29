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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Филимонов о Романцеве: «Сделал бы «Спартак» многократным чемпионом. Его знания не нужны сейчас, к сожалению»

«Понимаете, тут вопрос не в том, отошел человек от дел или нет, а вообще про то, что он может, умеет и знает.

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