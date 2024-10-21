Умный ошейник Shazam Band поможет людям понять домашних питомцев

Как часто люди утверждают, что их любимые котики и собаки всё понимают, но не могут ничего сказать! И это неправда, ведь животные довольно активно выражают свои желания и эмоции, но люди, к сожалению, не могут их правильно понять.
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