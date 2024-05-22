Михаил Фридман потребовал от Люксембурга $ 15,8 млрд из-за заморозки активов Российский бизнесмен Михаил Фридман потребовал от правительства Люксембурга компенсации за «экспроприированные» страной активы.
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