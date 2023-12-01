«Умные» алгоритмы помогли расшифровать почти 5 млн ЭКГ москвичей

РИАМО - 1 дек. «Умные» алгоритмы помогли в расшифровке почти 5 млн ЭКГ москвичей. Доля исследований, в которых они применяются, достигла 77%, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.