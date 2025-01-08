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Аксёнов: ситуация с выбросами мазута в Крыму может ухудшиться

Аксёнов: ситуация с выбросами мазута в Крыму может ухудшиться

Глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона заявил, что ситуация с выбросами мазута в районе полуострова может ухудшиться.

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