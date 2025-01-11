Вселенная полна непостижимых тайн. Двумя величайшими загадками космологии остаются асимметрия между материей и антиматерией и природа темной материи, невидимой субстанции, составляющей около 85% массы Вселенной.
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