Женские страстиПолитика«Люблю парня. Но, когда дело доходит до секса, чувствую отвращение» В мыслях я хочу и думаю, что готова. Но когда все начинается, нет возбуждения и даже немного чувствую отвращение.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAMAndrew MatseevskyСтакан коньяка накати, раскрепощает.ВАВладимир АкуловМожет быть , у этой девушки в крови очень мало специальных ГОРМОНОВ похоти...А может , она асексуалка или лесбиянка... Когда мужчины противны...Но не осознает этого... А может , была в прошлом какая-то психотравма . вызвавшая отвращение к сексу...Secured Securuty"Моя мама — достаточно консервативная женщина и воспитывала меня соответственно." Так "консервативно" воспитывала, что в 18 лет уже "долго с парнем встречаемся" ))ну ну видимо по нынешним меркам это "консервативность" хзААлексейОн Вас не Любит, и Вы это на подсознательном уровне чувствуете это, отсюда и отвращение. Лучше с ним расстаться.alexanderЕсли не хочет, то и настаивать НЕ следует. Нет так нет, поскольку одностороннее желание удовольствия не доставит, а если порадует, то только онаниста. А как поступить в этом случае? Мне понравилось мнение Алексея.Комментировать
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