Женские страсти

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«Люблю парня. Но, когда дело доходит до секса, чувствую отвращение»

«Люблю парня. Но, когда дело доходит до секса, чувствую отвращение»

В мыслях я хочу и думаю, что готова. Но когда все начинается, нет возбуждения и даже немного чувствую отвращение.

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Andrew Matseevsky
Стакан коньяка накати, раскрепощает.
Владимир Акулов
Может быть , у этой девушки в крови очень мало специальных ГОРМОНОВ похоти...А может , она асексуалка или лесбиянка... Когда мужчины противны...Но не осознает этого... А может , была в прошлом какая-то психотравма . вызвавшая отвращение к сексу...
Secured Securuty
"Моя мама — достаточно консервативная женщина и воспитывала меня соответственно." Так "консервативно" воспитывала, что в 18 лет уже "долго с парнем встречаемся" ))ну ну видимо по нынешним меркам это "консервативность" хз
Алексей
Он Вас не Любит, и Вы это на подсознательном уровне чувствуете это, отсюда и отвращение. Лучше с ним расстаться.
alexander
Если не хочет, то и настаивать НЕ следует. Нет так нет, поскольку одностороннее желание удовольствия не доставит, а если порадует, то только онаниста. А как поступить в этом случае? Мне понравилось мнение Алексея.

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