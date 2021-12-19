Не «Магирусом» единым: Тягачи FAUN на крупных стройках СССР

Советские стройки требовали просто огромного количества грузовиков. Разумеется, в основном это были отечественные модели, но на масштабные объекты, такие как Байкало-Амурская магистраль, нефте- и газопроводы допускались и зарубежные автомобили.
Советские стройки требовали просто огромного количества грузовиков. Разумеется, в основном это были отечественные модели, но на масштабные объекты, такие как Байкало-Амурская магистраль, нефте- и газопроводы допускались и зарубежные автомобили.
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