Леди Mail.ru

177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Конышев
    Те,кто отказались от советских методов школьного образования- предатели и мерзопакостные люди.Только для тех, к...
  • Ирина Дунаева
    Сын Валерии как гидроцефал,башка непропорционально огромная.А уж про дочь Урганта лучше промолчали бы,страхуила.Остал...5 звездных наслед...
  • Ирина Павлова
    Падчерица Урнанта какое имеет отношение к нему? Ее надо сравнивать с родителями.5 звездных наслед...

73-летняя топ-модель Твигги вернулась на подиум

73-летняя топ-модель Твигги вернулась на подиум

73-летняя топ-модель Твигги вернулась на подиум73-летняя британская топ-модель Лесли Лоусон, наиболее известная как Твигги, приняла участие в первом показе косметического бренда MAC Cosmetic, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх