73-летняя топ-модель Твигги вернулась на подиум

73-летняя топ-модель Твигги вернулась на подиум73-летняя британская топ-модель Лесли Лоусон, наиболее известная как Твигги, приняла участие в первом показе косметического бренда MAC Cosmetic, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне.
73-летняя топ-модель Твигги вернулась на подиум73-летняя британская топ-модель Лесли Лоусон, наиболее известная как Твигги, приняла участие в первом показе косметического бренда MAC Cosmetic, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне.
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