Клаксон
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Клаксон

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Как изменились продажи электрокаров и гибридов

Как изменились продажи электрокаров и гибридов

В 2026 году на российском рынке электромобилей и гибридов наблюдается ажиотаж. По данным маркетингового агентства НАПИ, за январь-август 2026 года было реализовано 48,1 тыс.

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