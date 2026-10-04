Как изменились продажи электрокаров и гибридов

В 2026 году на российском рынке электромобилей и гибридов наблюдается ажиотаж. По данным маркетингового агентства НАПИ, за январь-август 2026 года было реализовано 48,1 тыс.
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