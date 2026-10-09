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Вера Алдонина выросла в квартире Юлии Началовой, а теперь живёт у бабушки с дедушкой — половину апартаментов получил экс-возлюбленный певицы

«Почти семь лет мы были одной семьей». Эти слова Вера Алдонина произнесла о человеке, который когда-то жил рядом с её мамой — певицей Юлией Началовой.

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