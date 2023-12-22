Каздрамтеатр подготовил для маленьких карагандинцев новогодний утренник и сказку

Карагандинский областной академический казахский драматический театр имени С. Сейфуллина устроит для детей новогодний праздник: с 22 по 31 декабря в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, а также 2 и 3 января в 12:00 пройдёт развлекательная программа «Сиқырлы шырша шамдары» и сказка «Ғажайып саяхат», сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.