Состояние здоровья Папы Франциска: что говорят врачи

Состояние здоровья Папы Франциска, который по-прежнему восстанавливается после двусторонней пневмонии, улучшилось, сообщил в пятницу Ватикан, добавив, что 88-летний понтифик может появиться на публике в воскресенье.
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