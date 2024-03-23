Пострадавших в теракте в Crocus City Hall привезли в больницу Химок на вертолете

Пострадавших при теракте в Crocus City Hall госпитализируют в медучреждения Подмосковья. В Химкинскую больницу пациента доставили на вертолете, в распоряжении «360» появилось видео с транспортировкой пострадавших.
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