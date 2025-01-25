Французский стартап по производству электровелосипедов Angell близок к банкротству

Angell, французский стартап по производству умных электровелосипедов, в своем электронном письме клиентам сообщил, что компания объявляет о своей несостоятельности и обращается в суд с просьбой о судебной ликвидации.
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