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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пирес о том, что Салаха не было в списке претендентов на ЗМ: «С ним обошлись несправедливо. Это ошибка журналистов. Есть люди, которые не особо разбираются в футболе»

32-летний игрок «Ливерпуля» и сборной Египта не вошел в шорт-лист претендентов на награду, вручаемую France Football.

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