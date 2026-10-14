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Царьград

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Майор из Казахстана нашел могилу прадеда-красноармейца в Беларуси

Майор из Казахстана нашел могилу прадеда-красноармейца в Беларуси

Майор Сейдахмет Казыбек приехал в Беларусь на учение ОДКБ «Нерушимое братство» — 2026 и с помощью белорусского Минобороны нашёл могилу прадеда Мухамеджана Жилкибаева, погибшего в 1943 году в Витебском районе.

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