Майор из Казахстана нашел могилу прадеда-красноармейца в Беларуси

Майор Сейдахмет Казыбек приехал в Беларусь на учение ОДКБ «Нерушимое братство» — 2026 и с помощью белорусского Минобороны нашёл могилу прадеда Мухамеджана Жилкибаева, погибшего в 1943 году в Витебском районе.