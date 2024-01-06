Перечитал недавно стихотворение А.С. Пушкина «Клеветникам России» (« О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России?», его мощный ответ на нападки и угрозы России со стороны европейских радикалов в связи с подавлением восстания в Польше в 1831 году.
Пушкин об СВО
Комментарии
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Вик Норд
Ну с причиной конфликта автор Маху дал...,НИКТО Россию не боялся(зря конечно,но...),иначе бы не было многочисленных попыток её покорить,а ненависть к ней лишь следствие оных неудач!Отчего,этот вопрос лежит на поверхности,это Власть...,власть над народами,власть над миром,а Россия препятствие к оному... .
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2 час.
valeriy kanayev
Почему Юрий Хмельницкий, а не Богдан.
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1 час.
ИА
Ирина Александровна
Так Юрий это сын Богдана-Зиновия, который после него был гетманом. По словам историков, Юрий Хмельницкий был неумелым правителем и к тому же сильно пил.
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8 мин.
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