Пушкин об СВО

Перечитал недавно стихотворение А.С. Пушкина «Клеветникам России» (« О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России?», его мощный ответ на нападки и угрозы России со стороны европейских радикалов в связи с подавлением восстания в Польше в 1831 году.