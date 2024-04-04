Расчленившая отца дочь прятала останки в выгребной яме и холодильнике

РЕН ТВ стали известны подробности жестокого убийства женщиной своего отца в подмосковной Балашихе.1 апреля 52-летняя дочь пригласила 87-летнего родителя к себе в гости в квартиру в одном из домов на Разинском шоссе.
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