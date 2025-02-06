МВД Германии не нашло доказательств причастности России к порче автомобилей

Немецкое Министерство внутренних дел не имеет доказательств, которые бы указывали на причастность российских спецслужб в происшествиях с заливкой монтажной пеной выхлопных труб сотен автомобилей, заявил представитель министерства Ларс Хармсен.
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