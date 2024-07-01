Президент Казахстана заявил о намерении развивать отношения с Китаем

Существуют все необходимые предпосылки и условия.Казахстан намерен активно развивать отношения с КНР и стремится увеличить товарооборот между двумя странами до 100 миллиардов долларов, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа».