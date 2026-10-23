X-59 поднялся на высоту 17 км NASA продолжает испытания экспериментального сверхзвукового самолёта X-59, предназначенного для изучения возможности тихих сверхзвуковых полётов над сушей.
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