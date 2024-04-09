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ФСБ и МВД провели рейд в Мариуполе, восемь мигрантов выдворили из России

ФСБ и МВД провели рейд в Мариуполе, восемь мигрантов выдворили из России

Как сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, сотрудники УФСБ и МВД по республике и Росгвардия провели фильтрационно-проверочные мероприятия в Мариуполе, по итогам которых 20 мигрантов были привлечены к административной ответственности, 8 из них выдворены за пределы РФ.

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