ФСБ и МВД провели рейд в Мариуполе, восемь мигрантов выдворили из России

Как сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, сотрудники УФСБ и МВД по республике и Росгвардия провели фильтрационно-проверочные мероприятия в Мариуполе, по итогам которых 20 мигрантов были привлечены к административной ответственности, 8 из них выдворены за пределы РФ.