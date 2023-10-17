ФСБ: В Крыму задержали агента СБУ, устраивавшего тайники с боеприпасами

В Крыму задержали местного жителя, сотрудничавшего с СБУ. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. По данным ведомства, 48-летний житель Бахчисарайского района передавал представителю украинской спецслужбы «сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове.