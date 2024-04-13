Дирижер Александр Титов: «Я предпочитаю деловую тишину…»

Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра отмечает 70-летие 13 апреля Художественный руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра Александр Титов отмечает 70-летие.
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