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Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Чуровичи Климовского района

Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Чуровичи Климовского района

ВСУ совершили обстрел села Чуровичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате повреждены два жилых дома, хозпостройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения, - рассказал 1 августа в соцсетях губернатор Алек .

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