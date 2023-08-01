Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Чуровичи Климовского района

ВСУ совершили обстрел села Чуровичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате повреждены два жилых дома, хозпостройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения, - рассказал 1 августа в соцсетях губернатор Алек .