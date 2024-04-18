На Авдеевском направлении специальной операции расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» соединения противовоздушной обороны группировки войск «Центр» отразил воздушную атаку украинских националистов.
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