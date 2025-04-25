Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vagas Karlito
    Как то плавно всё сводиться к территориям и восстановлению дуркаины! А миллитаризация и денацификация ИДЕ? Сначала по...Трамп сделал неож...
  • Eduard
    Где люди там преступления,мало Землю обосрали до Луны добрались!Почему США засекр...
  • Ильдус Мамлеев
    Что опять стерпим и очередной раз утремся, а может быть на террор надо жёстко ответить, антитеррором и возродим таки ...После убийства Мо...

"Американский след" в ударе по Киеву: Зеленский сделал заявление после встречи Уиткофа и Путина

"Американский след" в ударе по Киеву: Зеленский сделал заявление после встречи Уиткофа и Путина

Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский на фоне встречи спецпосланника США Стива Уиткоффа с русским лидером Владимиром Путиным заявил, что в русском ударе по Украине есть "американский след".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх