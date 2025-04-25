"Американский след" в ударе по Киеву: Зеленский сделал заявление после встречи Уиткофа и Путина

Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский на фоне встречи спецпосланника США Стива Уиткоффа с русским лидером Владимиром Путиным заявил, что в русском ударе по Украине есть "американский след".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии