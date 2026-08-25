Две жительницы Иркутска подозреваются в сбыте крупной партии мефедрона

В Иркутске задержаны две женщины 36 и 39 лет по подозрению в распространении наркотиков. У них изъяли около 400 граммов мефедрона, а также упаковочный материал и электронные весы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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