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Иркутск Сегодня

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Две жительницы Иркутска подозреваются в сбыте крупной партии мефедрона

В Иркутске задержаны две женщины 36 и 39 лет по подозрению в распространении наркотиков. У них изъяли около 400 граммов мефедрона, а также упаковочный материал и электронные весы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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