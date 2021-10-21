Мировое обозрение

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Число погибших от наводнений на севере Индии выросло до 54 человек, пять пропали без вести

Число погибших от наводнений на севере Индии выросло до 54 человек, пять пропали без вести

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 окт – РИА Новости. Как минимум 54 человека погибли в штате Уттаракханд на севере Индии и 5 пропали без вести в связи с сильным наводнением, вызванным проливными дождями, сообщил правительственный центр действий в чрезвычайных ситуациях.

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