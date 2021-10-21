Число погибших от наводнений на севере Индии выросло до 54 человек, пять пропали без вести

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 окт – РИА Новости. Как минимум 54 человека погибли в штате Уттаракханд на севере Индии и 5 пропали без вести в связи с сильным наводнением, вызванным проливными дождями, сообщил правительственный центр действий в чрезвычайных ситуациях.