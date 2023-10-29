Водителей Миллеровского района поздравляют с профессиональным праздником

Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта Дона! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Автомобильный транспорт играет значимую роль в обеспечении экономического роста и социального развития региона.
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