«‎Правду западные СМИ не напишут»: в ВС РФ раскрыли судьбу украинских наемников

МОСКВА, 26 сентября, ФедералПресс. Наемники ВСУ кучкуются в иностранных легионах. Но отдельные спецы, снайперы, саперы, группы спецназа, отряды профессиональных штурмовиков действуют в составе линейных бригад ВСУ.
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