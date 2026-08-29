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США не исключают изменения позиции по Фолклендским островам из-за Лондона

США не исключают изменения позиции по Фолклендским островам из-за Лондона

Вашингтон допускает изменение своей позиции по Фолклендским (Мальвинским) островам. Отмечается, что позиция эта будет пересмотрена, если Лондон не ускорит рост оборонных расходов до 5% ВВП.

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