А что, так можно было: 12 корейских девайсов для дома, которые срочно нужны и нам

Корея, как и многие восточные страны, постоянно удивляет своими высокотехнологичными новинками. Иногда смотришь на эти девайсы и думаешь: «Как это вообще возможно?» или «Почему такого раньше не придумали?» Novate.
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