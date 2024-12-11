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Квартира, дом, дача

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А что, так можно было: 12 корейских девайсов для дома, которые срочно нужны и нам

А что, так можно было: 12 корейских девайсов для дома, которые срочно нужны и нам

Корея, как и многие восточные страны, постоянно удивляет своими высокотехнологичными новинками. Иногда смотришь на эти девайсы и думаешь: «Как это вообще возможно?» или «Почему такого раньше не придумали?» Novate.

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Александр
Хохол писал! Дывылсяяя!
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