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Квартира, дом, дача

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А что, так можно было: 12 корейских девайсов для дома, которые срочно нужны и нам

А что, так можно было: 12 корейских девайсов для дома, которые срочно нужны и нам

Корея, как и многие восточные страны, постоянно удивляет своими высокотехнологичными новинками. Иногда смотришь на эти девайсы и думаешь: «Как это вообще возможно?» или «Почему такого раньше не придумали?» Novate.

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Комментарии
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Виктория Шилова
Корейцы тщательно сортируют мусор, прием им приходится  мыть все упаковки, крышки, бутылки, и даже этикетки смывать.  А потом раскладывать мусор по разным пакетам, причем пакеты, насколько знаю - разного цвета, в зависимости от того, какой вид мусора там. На сортировку уходит много времени. Так что не вижу смысла в таком ведре. Современные корейцы очень редко принимают гостей и, учитывая размеры квартир, такие столы там не нужны, потому что традиция вести &quot;половой&quot; образ жизни, они сидят на полу и едят за низкими столиками, это если  не завтрак, конечно. Сидя на полу они смотрят телевизор, играют и даже спят. А еще у жителей страны традиция уличной еды. Чаще всего по пятницам они после работы идут выпить и поесть компанией. Причем не сидят как мы, русские, в одном месте -  кафе/ресторане/баре/пикнике/квартире, а за один вечер посещают кучу этих уличных забегаловок. Где потихоньку набираются спиртным.
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