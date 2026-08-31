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«У этого кризиса много региональных лиц»

«У этого кризиса много региональных лиц»

«Вторая волна» — неудачный термин. В одних регионах, как в Москве, — вторая, в других — третья, а в каких-то регионах конца первой еще не заметили.

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