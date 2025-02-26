Политолог Александр Яковенко проинформировал о том, что лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп начал осознавать невозможность отрыва Российской Федерации от Китайской Народной Республики и разрушения формировавшихся на протяжении долгого времени связей.
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