В 2024 году готовится к изданию обновлённый том Красной книги России "Растения и грибы". Учёные приступили к одному из ключевых этапов работы - сбору и обработке материалов, а также подбору рисунков и карт.
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