Кому нельзя есть пасхальные куличи, рассказала известный диетолог

Диетолог Альбина Комиссарова сообщила, кому не стоит употреблять в пищу куличи и яйца. По словам эксперта, пасхальные куличи и яйца лучше не есть гражданам с аллергией и индивидуальной непереносимостью отдельных продуктов в составе, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии