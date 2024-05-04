Кому нельзя есть пасхальные куличи, рассказала известный диетолог

Диетолог Альбина Комиссарова сообщила, кому не стоит употреблять в пищу куличи и яйца. По словам эксперта, пасхальные куличи и яйца лучше не есть гражданам с аллергией и индивидуальной непереносимостью отдельных продуктов в составе, пишет РИА Новости.