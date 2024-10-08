Сухогруз «Пижма» вышел на калининградскую морскую линию после ремонта

Вновь приступил к перевозке грузов на контейнерной линии «ОБЛ-Лайн», соединяющей порты Санкт-Петербург и Балтийск, сухогруз «Пижма», сообщает пресс-служба транспортной компании «Оборонлогистика» 8 октября в Telegram-канале.
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