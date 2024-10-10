Клопп нашел новую работу, Моуринью заберет звезду у «Реала». Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.Что в РоссииОсинькина не уволят из «Крыльев Советов» до конца сезонаАлександр Мысякин, Sport24Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с главным тренером, руководством и капитаном «Крыльев Советов», после чего сообщил о сохранении Игоря Осинькина в команде.