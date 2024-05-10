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«Невилл – показушник, ни на что не годен. Футбольная версия Илона Маска. Ему пора заткнуться». Бартон раскритиковал Гари за призыв оставить тен Хага в «МЮ» еще на сезон

Ранее Невилл заявил, что «Манчестер Юнайтед» должен оставить главного тренера еще на один сезон. «Я думаю, что нужно продолжить работу с тен Хагом.

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